Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

Am Nachmittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag legt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 14 483,92 Punkte zu. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,947 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,140 Prozent schwächer bei 14 448,33 Punkten in den Montagshandel, nach 14 468,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 14 494,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 431,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 13 860,50 Punkten gehandelt. Der SPI stand vor drei Monaten, am 11.09.2023, bei 14 460,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, einen Stand von 14 112,91 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 3,13 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Spexis (+ 8,26 Prozent auf 0,05 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 8,20 Prozent auf 47,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,97 Prozent auf 0,41 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,45 Prozent auf 1,74 CHF) und INTERROLL (+ 4,42 Prozent auf 2 480,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Talenthouse (-32,81 Prozent auf 0,01 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-14,92 Prozent auf 4,39 CHF), Arundel (-13,50 Prozent auf 0,17 CHF), Meyer Burger (-12,65 Prozent auf 0,23 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,43 Prozent auf 0,07 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 340 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 271,600 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at