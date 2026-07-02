Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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02.07.2026 10:45:11
Google loses fight against record US$4.95 billion EU antitrust fine
The ruling confirms Google Search’s abuse of a dominant position in the context of the Android operating systemWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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