Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels freundlich

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstagmorgen fort.

Um 09:13 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent fester bei 5 051,78 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,256 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,092 Prozent auf 5 045,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 041,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 051,78 Punkte, das Tagestief hingegen 5 043,83 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Wert von 4 843,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 983,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 136,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,94 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Zähler.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,21 Prozent auf 214,10 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,05 Prozent auf 136,46 EUR), Bayer (+ 1,02 Prozent auf 26,37 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 27,74 EUR) und adidas (+ 0,72 Prozent auf 238,50 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Eni (-2,23 Prozent auf 14,05 EUR), BASF (-0,78 Prozent auf 46,19 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,47 Prozent auf 57,49 EUR), BMW (-0,29 Prozent auf 76,02 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,20 Prozent auf 91,98 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 290 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 326,253 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at