BASF Aktie
|43,49EUR
|0,67EUR
|1,56%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 53 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch in einem Ausblick auf den Quartalsbericht der Ludwigshafener noch einmal an. An der Anlagestory habe sich nichts geändert, betonte sie./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:37 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,39 €
|
Abst. Kursziel*:
19,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,57%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
