Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags im Aufwind

Der STOXX 50 verzeichnet am Donnerstag Kursanstiege.

Um 15:42 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 4 233,03 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,047 Prozent leichter bei 4 214,52 Punkten, nach 4 216,49 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 214,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 238,09 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,313 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.01.2024, den Stand von 4 074,55 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.11.2023, den Stand von 3 924,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 947,97 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 250,97 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,09 Prozent auf 66,90 EUR), Nestlé (+ 1,46 Prozent auf 98,24 CHF), National Grid (+ 1,40 Prozent auf 10,16 GBP), Diageo (+ 1,39 Prozent auf 29,09 GBP) und Richemont (+ 1,34 Prozent auf 136,05 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2,20 Prozent auf 4,66 GBP), RELX (-1,05 Prozent auf 33,01 GBP), Glencore (-0,59 Prozent auf 3,89 GBP), SAP SE (-0,47 Prozent auf 164,10 EUR) und Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 22,06 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 17 534 659 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 497,752 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die Bayer-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at