Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Anlage 21.11.2025 10:04:50

FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Diageo-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Diageo-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,50 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 425,532 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2025 7 251,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,04 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 27,49 Prozent vermindert.

Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plcmehr Analysen

18.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
11.11.25 Diageo Buy UBS AG
10.11.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 Diageo Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 19,65 0,77% Diageo plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:06 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen