FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Diageo-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Diageo-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,50 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 425,532 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2025 7 251,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,04 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 27,49 Prozent vermindert.

Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

