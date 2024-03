Gute Stimmung in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX

Am Dienstag erhöhte sich der MDAX via XETRA letztendlich um 0,78 Prozent auf 26 873,94 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 248,596 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 26 665,27 Punkte an der Kurstafel, nach 26 666,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 640,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 875,92 Zähler.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 26.02.2024, stand der MDAX noch bei 25 785,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 943,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, den Stand von 26 484,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,133 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 272,39 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6,76 Prozent auf 43,60 EUR), CTS Eventim (+ 5,08 Prozent auf 77,50 EUR), PUMA SE (+ 3,00 Prozent auf 41,25 EUR), Lufthansa (+ 2,80 Prozent auf 7,26 EUR) und Fraport (+ 2,24 Prozent auf 49,26 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,53 Prozent auf 141,05 EUR), Gerresheimer (-3,85 Prozent auf 100,00 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,30 Prozent auf 45,52 EUR), Aurubis (-1,04 Prozent auf 64,48 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,92 Prozent auf 107,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 7 936 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 18,502 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,30 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at