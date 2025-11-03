WACKER CHEMIE Aktie
|68,45EUR
|0,40EUR
|0,59%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In der Vergangenheit habe der Spezialchemiekonzern eher Investitionen zurückgefahren, um sich dem Gegenwind zu stellen, schrieb Sebastian Bray am Montag im Nachgang des Quartalsberichts. Nun stünden die Zeichen auf deutlichere Optimierungsmaßnahmen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,66%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|WACKER CHEMIE-Aktie rot: Mehr Vorsicht bei Umsatzentwicklung - Drittes Quartals teils besser als erwartet (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.10.25
|Wacker Chemie mit 3Q-Verlust - sieht auch im Gesamtjahr Verlust (Dow Jones)
|
29.10.25
|WACKER CHEMIE-Aktie steigt: Personalabbau geplant (Dow Jones)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
29.10.25
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AGmehr Analysen
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|15.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|68,45
|0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|31.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets