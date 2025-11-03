WACKER CHEMIE Aktie

68,45EUR 0,40EUR 0,59%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 07:29:20

WACKER CHEMIE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In der Vergangenheit habe der Spezialchemiekonzern eher Investitionen zurückgefahren, um sich dem Gegenwind zu stellen, schrieb Sebastian Bray am Montag im Nachgang des Quartalsberichts. Nun stünden die Zeichen auf deutlichere Optimierungsmaßnahmen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
68,65 € 		Abst. Kursziel*:
-0,95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
68,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,66%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten

Analysen zu WACKER CHEMIE AGmehr Analysen

07:29 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
30.10.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
30.10.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
30.10.25 WACKER CHEMIE Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 68,45 0,59% WACKER CHEMIE AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:36 Linde Outperform Bernstein Research
07:29 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Volkswagen Neutral UBS AG
07:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 Diageo Buy UBS AG
06:34 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:34 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
06:32 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Vodafone Group Sell UBS AG
06:30 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:30 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:29 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Boeing Kaufen DZ BANK
31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
31.10.25 adidas Kaufen DZ BANK
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
31.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 AXA Kaufen DZ BANK
31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
31.10.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
31.10.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
31.10.25 AB InBev Overweight Barclays Capital
31.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
31.10.25 Apple Neutral UBS AG
31.10.25 Amazon Buy UBS AG
31.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Santander Overweight Barclays Capital
31.10.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
31.10.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
31.10.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen