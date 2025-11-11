WACKER CHEMIE Aktie
|65,40EUR
|-1,70EUR
|-2,53%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Polysiliziumvolumina im Solargeschäft und die Auslastung blieben unter Druck, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Verschiebung der Geschäftsaktivitäten in Richtung Halbleiter sei positiv, brauche aber Zeit. Die US-Zollpolitik sei der entscheidende kurzfristige Kursfaktor, da sie mit Verboten gegen chinesische Produkte Sicherheit geben könnte. Im Chemiebereich gebe es keine Entspannung, und die Schwäche in der Bau- und Autoindustrie halte an./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 12:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
67,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
65,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,67%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.11.25
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AGmehr Analysen
|06:52
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|06:52
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|06:52
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|65,40
|-2,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:39
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:19
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:03
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|09:57
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:53
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|K+S Buy
|Warburg Research
|09:07
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:35
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:02
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.