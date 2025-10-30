WACKER CHEMIE Aktie
|67,20EUR
|-1,05EUR
|-1,54%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Einem besseren operativen Gewinn (Ebitda) stehe ein schwächeres Nettoergebnis entgegen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,55 €
|
Abst. Kursziel*:
40,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,37%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Analysen zu WACKER CHEMIE AGmehr Analysen
|11:49
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:49
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
