WACKER CHEMIE Aktie

67,20EUR -1,05EUR -1,54%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

30.10.2025 11:49:56

WACKER CHEMIE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege unter dem Marktkonsens, und das Unternehmen habe das entsprechende Jahresziel nach unten hin präzisiert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Derweil habe sich die Barmittelentwicklung verbessert./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,15 € 		Abst. Kursziel*:
11,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,61%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

