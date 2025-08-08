Carl Zeiss Meditec Aktie

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen von 41 auf 35,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Zyklus sinkender Marktschätzungen für den Hersteller medizintechnischer Geräte setze sich fort, schrieb Anchal Verma in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es stünden weitere Senkungen bevor. Der zuletzt geschrumpfte chinesische Markt für Refraktionschirurgie dürfte sich im August und September verbessern./rob/bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
43,44 € 		Abst. Kursziel*:
-19,20%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
44,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,52%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

