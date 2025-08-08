Carl Zeiss Meditec Aktie
|43,44EUR
|0,04EUR
|0,09%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die schwer abzusehende Entwicklung im Geschäft mit refraktiven Lasern mit China bleibe der größte Quell der Unsicherheit bei dem Medizintechnikunternehmen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen berücksichtigten zudem stärkere Belastungen von der Währungsseite. Andererseits schienen die Ergebnisse langsam die Talsohle zu erreichen./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Buy
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,44 €
|
Abst. Kursziel*:
56,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,54%
|
Analyst Name::
Alexander Galitsa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
07.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
07.08.25
|ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec legt zu - Währungsrisiken belasten - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
07.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss Meditec brechen ein auf Tief seit 2017 (dpa-AFX)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|43,42
|0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:13
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|08:33
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:20
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:17
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:16
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|07.08.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG