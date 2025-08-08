Carl Zeiss Meditec Aktie

43,44EUR 0,04EUR 0,09%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.08.2025 10:15:31

Carl Zeiss Meditec Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die schwer abzusehende Entwicklung im Geschäft mit refraktiven Lasern mit China bleibe der größte Quell der Unsicherheit bei dem Medizintechnikunternehmen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen berücksichtigten zudem stärkere Belastungen von der Währungsseite. Andererseits schienen die Ergebnisse langsam die Talsohle zu erreichen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Buy
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,44 € 		Abst. Kursziel*:
56,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,54%
Analyst Name::
Alexander Galitsa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen

10:15 Carl Zeiss Meditec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08:10 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 43,42 0,05% Carl Zeiss Meditec AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:15 Carl Zeiss Meditec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:13 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10:12 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
10:12 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
10:11 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:07 Rheinmetall Hold Warburg Research
10:07 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:07 Bechtle Buy Warburg Research
10:06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:05 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 RTL Market-Perform Bernstein Research
09:11 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:58 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
08:34 Bechtle Buy Baader Bank
08:33 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
08:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
08:22 Rheinmetall Buy UBS AG
08:20 CTS Eventim Buy UBS AG
08:17 Schneider Electric Buy UBS AG
08:16 Siemens Buy UBS AG
08:10 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
07.08.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
07.08.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
07.08.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
07.08.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
07.08.25 Allianz Kaufen DZ BANK
07.08.25 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Apple Halten DZ BANK
07.08.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen