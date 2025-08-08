Carl Zeiss Meditec Aktie
|43,34EUR
|-0,06EUR
|-0,14%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe die Gewinnerwartungen verfehlt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Angesichts der negativen Auswirkungen von Zöllen und Wechselkursen seien die Resultate auf bereinigter Ebene eher verhalten ausgefallen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei zwar bestätigt worden, jedoch sei nun eine deutliche Steigerung der operativen Gewinnmarge (Ebita-Marge) im Schlussquartal erforderlich, was weiterhin ungewiss sei./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,44 €
|
Abst. Kursziel*:
26,61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
07.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
07.08.25
|ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec legt zu - Währungsrisiken belasten - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
07.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss Meditec brechen ein auf Tief seit 2017 (dpa-AFX)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|43,32
|-0,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:17
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:44
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|11:41
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|Nestlé Add
|Baader Bank
|11:04
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:20
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:13
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.