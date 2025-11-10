Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Langfristige Anlage
|
10.11.2025 10:03:57
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Drägerwerk-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 44,80 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hat, hat nun 22,321 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 500,00 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 50,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte Drägerwerk einen Börsenwert von 1,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Drägerwerk
