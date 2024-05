Gute Stimmung in London: FTSE 100 im Aufwind

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am Mittag.

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent auf 8 437,27 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,649 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 433,76 Punkten, nach 8 433,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 422,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 446,46 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 995,58 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wies der FTSE 100 7 512,28 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 754,62 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,27 Prozent nach oben. Bei 8 455,77 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Diploma (+ 4,92 Prozent auf 40,94 GBP), Vodafone Group (+ 1,95 Prozent auf 0,71 GBP), BT Group (+ 1,71 Prozent auf 1,07 GBP), 3i (+ 1,16 Prozent auf 28,84 GBP) und Kingfisher (+ 1,15 Prozent auf 2,65 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BAE Systems (-2,73 Prozent auf 13,56 GBP), Ocado Group (-2,50 Prozent auf 3,40 GBP), Phoenix Group (-2,42 Prozent auf 5,08 GBP), Burberry (-1,11 Prozent auf 11,62 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-1,02 Prozent auf 92,55 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 24 492 732 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 223,008 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,74 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die höchste Dividendenrendite.

