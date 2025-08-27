Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
27.08.2025 12:27:42
Gute Stimmung in London: FTSE 100 im Plus
Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,04 Prozent höher bei 9 269,70 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,738 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 265,80 Punkte an der Kurstafel, nach 9 265,80 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 301,86 Punkte, das Tagestief hingegen 9 264,72 Zähler.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,555 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 9 120,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 778,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 345,46 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 12,22 Prozent zu. Bei 9 357,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Flutter Entertainment (+ 2,05 Prozent auf 223,90 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,91 Prozent auf 0,96 GBP), Pershing Square (+ 1,71 Prozent auf 43,45 GBP), Airtel Africa (+ 1,57 Prozent auf 2,20 GBP) und Severn Trent (+ 1,51 Prozent auf 26,29 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen NatWest Group (-2,47 Prozent auf 5,45 GBP), Barclays (-1,38 Prozent auf 3,69 GBP), Standard Chartered (-1,36 Prozent auf 13,74 GBP), J Sainsbury (-1,05 Prozent auf 3,03 GBP) und Centrica (-0,99 Prozent auf 1,63 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 23 610 411 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,961 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Taylor Wimpey-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
