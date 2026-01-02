Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich

Schlussendlich erhöhte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,72 Prozent auf 4 953,40 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,041 Prozent tiefer bei 4 916,01 Punkten, nach 4 918,02 Punkten am Vortag.

Bei 4 913,95 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 966,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,24 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.12.2025, den Stand von 4 802,70 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 4 735,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 338,81 Punkten auf.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 4,09 Prozent auf 11,97 GBP), Airbus SE (+ 2,92 Prozent auf 203,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,63 Prozent auf 1 602,00 EUR), Enel (+ 1,95 Prozent auf 9,00 EUR) und Novo Nordisk (+ 1,54 Prozent auf 330,25 DKK). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,88 Prozent auf 540,40 EUR), SAP SE (-3,07 Prozent auf 201,95 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,65 Prozent auf 88,04 GBP), AstraZeneca (-1,44 Prozent auf 135,92 GBP) und RELX (-1,23 Prozent auf 29,83 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 21 122 933 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 357,136 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

