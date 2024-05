Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus

Am Mittwoch notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0,21 Prozent höher bei 8 445,80 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,646 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 428,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8 428,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 427,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 474,41 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 0,143 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 965,53 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 597,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 777,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 9,38 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Experian (+ 8,13 Prozent auf 37,52 GBP), Imperial Brands (+ 5,75 Prozent auf 19,87 GBP), Segro (+ 5,52 Prozent auf 9,37 GBP), Flutter Entertainment (+ 4,41 Prozent auf 165,75 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 4,27 Prozent auf 96,55 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Burberry (-7,28 Prozent auf 11,02 GBP), Compass Group (-2,97 Prozent auf 22,52 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,44 Prozent auf 5,35 GBP), StJamess Place (-2,29 Prozent auf 4,85 GBP) und Barclays (-1,89 Prozent auf 2,13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 148 374 714 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 222,071 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,76 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at