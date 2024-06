Gute Stimmung in New York: nachmittags Gewinne im NASDAQ Composite

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,80 Prozent höher bei 17 655,47 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,914 Prozent auf 17 502,15 Punkte an der Kurstafel, nach 17 343,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 17 677,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 490,64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 340,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 265,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 461,92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 19,57 Prozent aufwärts. 17 677,57 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Oracle (+ 12,06 Prozent auf 138,82 USD), American Superconductor (+ 8,79 Prozent auf 23,89 USD), BE Semiconductor Industries (+ 8,73 Prozent auf 174,03 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 8,10 Prozent auf 0,17 USD) und Myriad Genetics (+ 7,61 Prozent auf 24,18 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil PetMed Express (-10,93 Prozent auf 4,20 USD), Arundel (-5,63 Prozent auf 0,15 CHF), Donegal Group B (-4,16 Prozent auf 11,51 USD), Microvision (-2,31 Prozent auf 1,06 USD) und AngioDynamics (-2,27 Prozent auf 6,26 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 31 266 156 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,961 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at