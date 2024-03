Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,46 Prozent auf 18 127,28 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,141 Prozent höher bei 18 069,29 Punkten, nach 18 043,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 064,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 127,28 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,874 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 17 344,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 997,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 11 938,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,57 Prozent nach oben. Bei 18 116,70 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Autodesk (+ 4,14 Prozent auf 268,86 USD), Micron Technology (+ 4,03 Prozent auf 94,26 USD), Broadcom (+ 3,58 Prozent auf 1 347,09 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,37 Prozent auf 128,74 USD) und Marvell Technology (+ 3,07 Prozent auf 73,86 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Zscaler (-10,61 Prozent auf 216,29 USD), Xcel Energy (-4,27 Prozent auf 50,44 USD), CrowdStrike (-3,86 Prozent auf 311,63 USD), Illumina (-3,00 Prozent auf 135,64 USD) und Keurig Dr Pepper (-2,91 Prozent auf 29,04 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 624 904 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,801 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,53 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

