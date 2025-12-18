AmeriServ Financial Aktie

WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

AmeriServ Financial-Anlage 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren AmeriServ Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das AmeriServ Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AmeriServ Financial-Aktie bei 2,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 35,461 AmeriServ Financial-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.12.2025 109,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,10 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,93 Prozent angewachsen.

Der AmeriServ Financial-Wert an der Börse wurde auf 51,18 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

