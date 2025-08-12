Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent fester bei 21 408,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,571 Prozent stärker bei 21 507,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 21 385,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 21 406,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21 560,24 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 20 585,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 708,34 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, bei 16 780,61 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,03 Prozent zu. Bei 21 560,24 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 17,61 Prozent auf 2,07 USD), Nissan Motor (+ 9,53 Prozent auf 2,40 USD), JetBlue Airways (+ 5,97 Prozent auf 4,53 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 5,44 Prozent auf 155,00 USD) und BankFinancial (+ 4,78 Prozent auf 11,40 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Compugen (-4,67 Prozent auf 1,43 USD), Donegal Group B (-3,95 Prozent auf 14,00 USD), Ballard Power (-3,06 Prozent auf 1,75 USD), Harvard Bioscience (-2,38 Prozent auf 0,47 USD) und SMC (-2,01 Prozent auf 330,83 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6 363 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 12,53 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

