Gute Stimmung in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,88 Prozent fester bei 20 363,87 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,186 Prozent auf 20 224,13 Punkte an der Kurstafel, nach 20 186,63 Punkten am Vortag.

Bei 20 201,50 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 20 371,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,26 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19 035,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18 108,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 203,78 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 23,09 Prozent nach oben. Bei 20 371,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 6,91 Prozent auf 179,87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,45 Prozent auf 171,20 USD), MercadoLibre (+ 4,18 Prozent auf 1 658,00 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,12 Prozent auf 530,98 USD) und GLOBALFOUNDRIES (+ 3,31 Prozent auf 52,42 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Micron Technology (-4,01 Prozent auf 131,34 USD), Lucid (-2,88 Prozent auf 2,87 USD), Paccar (-2,24 Prozent auf 99,72 USD), JDcom (-1,58 Prozent auf 26,45 USD) und Diamondback Energy (-1,58 Prozent auf 203,66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 977 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,164 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

