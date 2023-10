Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Plus

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse 0,85 Prozent stärker bei 1 572,88 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 1 559,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 559,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 574,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 559,91 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 590,76 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 10.07.2023, bei 1 573,22 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 10.10.2022, den Wert von 1 386,49 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,683 Prozent nach. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Bei 1 530,67 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,82 Prozent auf 26,22 EUR), Lenzing (+ 2,35 Prozent auf 36,95 EUR), Semperit (+ 1,85 Prozent auf 16,56 EUR), Andritz (+ 1,69 Prozent auf 45,76 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 121,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Polytec (-1,76 Prozent auf 3,90 EUR), Frequentis (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR), AMAG (-1,36 Prozent auf 29,00 EUR), Flughafen Wien (-0,77 Prozent auf 51,50 EUR) und OMV (-0,37 Prozent auf 43,36 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 32 830 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert mit 1,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at