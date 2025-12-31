Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Lohnender Swisscom-Einstieg?
|
31.12.2025 10:04:40
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Swisscom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Swisscom-Papier an diesem Tag 504,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Swisscom-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,198 Swisscom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 575,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,07 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,07 Prozent gesteigert.
Swisscom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,71 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Swisscom AG
|616,00
|0,98%