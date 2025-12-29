Anleger warten auf Impulse: SMI pendelt mittags um Schlusskurs vonDienstag

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 13 243,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,532 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 13 251,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 242,80 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 283,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 222,52 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 12 833,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 006,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 589,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,93 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13 288,66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 0,93 Prozent auf 163,20 CHF), Sonova (+ 0,92 Prozent auf 207,70 CHF), Alcon (+ 0,54 Prozent auf 63,74 CHF), Swisscom (+ 0,44 Prozent auf 571,00 CHF) und Logitech (+ 0,44 Prozent auf 82,64 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Zurich Insurance (-0,63 Prozent auf 597,40 CHF), Swiss Life (-0,52 Prozent auf 915,20 CHF), UBS (-0,41 Prozent auf 36,79 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,41 Prozent auf 58,90 CHF) und Swiss Re (-0,30 Prozent auf 132,30 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 810 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,526 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,06 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

