Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Heute wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag ging es im SLI via SIX schlussendlich um 0,43 Prozent auf 2 000,59 Punkte nach oben. In den Freitagshandel ging der SLI 0,503 Prozent stärker bei 2 002,13 Punkten, nach 1 992,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 998,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 007,55 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,477 Prozent zu. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bei 1 969,44 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 15.05.2025, mit 2 010,93 Punkten bewertet. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, bei 1 971,39 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,11 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 2,36 Prozent auf 256,00 CHF), Alcon (+ 1,58 Prozent auf 70,54 CHF), Julius Bär (+ 1,19 Prozent auf 57,66 CHF), Sandoz (+ 1,18 Prozent auf 47,94 CHF) und Novartis (+ 0,93 Prozent auf 99,49 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-2,91 Prozent auf 274,00 CHF), Schindler (-1,44 Prozent auf 302,20 CHF), SGS SA (-0,92 Prozent auf 82,18 CHF), Swisscom (-0,69 Prozent auf 578,00 CHF) und Logitech (-0,50 Prozent auf 79,22 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 196 398 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 211,624 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

