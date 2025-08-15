Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SIX-Handel im Blick
|
15.08.2025 17:59:08
Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone
Am Freitag ging es im SLI via SIX schlussendlich um 0,43 Prozent auf 2 000,59 Punkte nach oben. In den Freitagshandel ging der SLI 0,503 Prozent stärker bei 2 002,13 Punkten, nach 1 992,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 998,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 007,55 Zählern.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,477 Prozent zu. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bei 1 969,44 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 15.05.2025, mit 2 010,93 Punkten bewertet. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, bei 1 971,39 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,11 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 2,36 Prozent auf 256,00 CHF), Alcon (+ 1,58 Prozent auf 70,54 CHF), Julius Bär (+ 1,19 Prozent auf 57,66 CHF), Sandoz (+ 1,18 Prozent auf 47,94 CHF) und Novartis (+ 0,93 Prozent auf 99,49 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-2,91 Prozent auf 274,00 CHF), Schindler (-1,44 Prozent auf 302,20 CHF), SGS SA (-0,92 Prozent auf 82,18 CHF), Swisscom (-0,69 Prozent auf 578,00 CHF) und Logitech (-0,50 Prozent auf 79,22 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 196 398 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 211,624 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|74,78
|1,80%
|Julius Bär
|61,04
|1,60%
|Logitech S.A.
|84,46
|0,02%
|Novartis AG
|104,95
|0,38%
|Roche AG (Genussschein)
|256,00
|2,36%
|Sandoz
|47,94
|1,18%
|Schindler AG (PS)
|324,00
|0,62%
|SGS SA
|87,54
|-0,36%
|Swiss Re AG
|156,00
|1,56%
|Swisscom AG
|616,00
|0,08%
|Temenos AG
|75,95
|-0,20%
|UBS
|34,08
|-0,55%
|VAT
|291,40
|-2,25%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|629,00
|-0,29%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 000,59
|0,43%
