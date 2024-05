Gute Stimmung in Zürich: SMI am Dienstagmittag mit Kursplus

Der SMI gewinnt am Dienstag an Wert.

Am Dienstag geht es im SMI um 12:10 Uhr via SIX um 1,19 Prozent auf 11 462,92 Punkte nach oben. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,214 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,594 Prozent stärker bei 11 394,98 Punkten, nach 11 327,66 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 351,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 465,30 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 11 495,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 210,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 11 554,24 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,62 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 9,28 Prozent auf 27,21 CHF), Geberit (+ 6,13 Prozent auf 546,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,62 Prozent auf 251,20 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 1 233,00 CHF) und Sika (+ 1,26 Prozent auf 273,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Givaudan (-0,43 Prozent auf 3 972,00 CHF), Holcim (-0,33 Prozent auf 78,94 CHF), Alcon (-0,08 Prozent auf 72,44 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 91,36 CHF) und Swiss Re (+ 0,15 Prozent auf 101,70 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 964 591 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,995 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at