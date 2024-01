Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am Montag schlussendlich

Der Euro STOXX 50 schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 4 637,77 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,039 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,028 Prozent stärker bei 4 636,77 Punkten in den Handel, nach 4 635,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 622,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 638,47 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.12.2023, bei 4 521,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 014,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, einen Stand von 4 178,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,77 Prozent. Bei 4 639,05 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,54 Prozent auf 14,99 EUR), SAP SE (+ 1,25 Prozent auf 162,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,01) Prozent auf 61,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,54 Prozent auf 115,96 EUR) und BMW (+ 0,15 Prozent auf 94,91 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-4,86 Prozent auf 30,75 EUR), Infineon (-2,40 Prozent auf 33,52 EUR), BASF (-1,30 Prozent auf 45,06 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,18 Prozent auf 44,82 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,10 Prozent auf 2,78 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9 446 748 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 386,094 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at