Alzchem Group Aktie

160,80EUR 0,60EUR 0,37%
Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

30.10.2025 13:12:12

Alzchem Group Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Add" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen um fünf Prozent getoppt, schrieb Volker Bosse am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie stehe derweil am Scheideweg. Eigenkapitalrendite und Wachstum würden auch 200 Euro rechtfertigen. Andererseits gebe es aber gewisse Schwächen in der Diversifizierung und der Lieferkette./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Add
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
153,60 € 		Abst. Kursziel*:
-2,34%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
160,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,72%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

