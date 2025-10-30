Alzchem Group Aktie
|160,80EUR
|0,60EUR
|0,37%
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Add" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen um fünf Prozent getoppt, schrieb Volker Bosse am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie stehe derweil am Scheideweg. Eigenkapitalrendite und Wachstum würden auch 200 Euro rechtfertigen. Andererseits gebe es aber gewisse Schwächen in der Diversifizierung und der Lieferkette./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Add
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
153,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,34%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
160,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,72%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.10.25
|SDAX aktuell: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
30.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Alzchem legt dank Spezialchemie weiter zu - Kurssprung bei Aktie (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.10.25
|EQS-News: Successful nine-month results for 2025: Alzchem Group AG increases EBITDA by 12% and confirms forecast for record year in 2025 (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: Erfolgreiche Neunmonatsbilanz 2025: Alzchem Group AG steigert EBITDA um 12 % und bestätigt Prognose für Rekordjahr 2025 (EQS Group)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)