Alzchem Group Aktie
|159,40EUR
|10,60EUR
|7,12%
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Allerdings sei dies in seinen Schätzungen bereits weitgehend berücksichtigt gewesen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
161,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
159,60 €
|
Abst. Kursziel*:
0,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
159,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,00%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AGmehr Nachrichten
|
11:31
|ROUNDUP: Alzchem legt dank Spezialchemie weiter zu - Kurssprung bei Aktie (dpa-AFX)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
06:55
|EQS-News: Erfolgreiche Neunmonatsbilanz 2025: Alzchem Group AG steigert EBITDA um 12 % und bestätigt Prognose für Rekordjahr 2025 (EQS Group)
|
06:55
|EQS-News: Successful nine-month results for 2025: Alzchem Group AG increases EBITDA by 12% and confirms forecast for record year in 2025 (EQS Group)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
22.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Alzchem Group AGmehr Analysen
|10:34
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:34
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:34
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|160,20
|7,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:35
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:45
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:44
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|10:36
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:10
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:07
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|09:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:49
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.