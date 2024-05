Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus

Um 09:26 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 18 619,50 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 668,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 585,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 18 132,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 734,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 945,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 11,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 0,78 Prozent auf 168,95 EUR), SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 178,14 EUR), Siemens Energy (+ 0,11) Prozent auf 26,86 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,04 Prozent auf 229,90 EUR) und Fresenius SE (-0,07 Prozent auf 29,21 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-1,52 Prozent auf 245,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,47 Prozent auf 28,11 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,27 Prozent auf 65,54 EUR), RWE (-1,20 Prozent auf 34,61 EUR) und BMW (-1,15 Prozent auf 92,72 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 224 192 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 210,591 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

