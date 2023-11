Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Schlussendlich beendete der MDAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 24 059,04 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 220,643 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,387 Prozent auf 24 133,12 Punkte an der Kurstafel, nach 24 040,19 Punkten am Vortag.

Bei 23 819,29 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 137,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,777 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 26 075,11 Punkten auf. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 01.08.2023, bei 28 571,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, lag der MDAX-Kurs bei 24 019,05 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,56 Prozent ein. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit LEG Immobilien (+ 2,89 Prozent auf 60,54 EUR), TAG Immobilien (+ 2,09 Prozent auf 10,50 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,98 Prozent auf 39,08 EUR), Talanx (+ 1,85 Prozent auf 60,55 EUR) und HelloFresh (+ 1,80 Prozent auf 20,93 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen WACKER CHEMIE (-4,72 Prozent auf 110,05 EUR), SMA Solar (-4,24 Prozent auf 55,30 EUR), Befesa (-3,34 Prozent auf 26,62 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,46 Prozent auf 5,15 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,01 Prozent auf 80,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 037 440 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 15,378 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

