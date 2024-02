Handel in Frankfurt: MDAX notiert mittags im Plus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,61 Prozent höher bei 26 216,25 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 248,793 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,467 Prozent auf 26 178,93 Punkte an der Kurstafel, nach 26 057,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 303,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 164,17 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 698,02 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.11.2023, den Stand von 25 968,50 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 29 027,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,32 Prozent abwärts. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 6,37 Prozent auf 35,88 EUR), thyssenkrupp (+ 3,82 Prozent auf 4,83 EUR), KION GROUP (+ 2,49 Prozent auf 42,06 EUR), PUMA SE (+ 1,76 Prozent auf 42,85 EUR) und Jungheinrich (+ 1,60 Prozent auf 30,56 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-2,03 Prozent auf 1,76 EUR), HOCHTIEF (-1,96 Prozent auf 100,20 EUR), Fraport (-1,54 Prozent auf 51,20 EUR), LANXESS (-1,21 Prozent auf 24,55 EUR) und Nordex (-1,08 Prozent auf 10,49 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 2 931 589 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,392 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,03 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent an der Spitze im Index.

