thyssenkrupp Aktie
|9,65EUR
|-2,54EUR
|-20,84%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Abspaltung des Industriekonzerns, Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,66 €
|
Abst. Kursziel*:
19,10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,12%
|
Analyst Name::
Tommaso Castello
|
KGV*:
-
