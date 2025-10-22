thyssenkrupp Aktie
|9,03EUR
|0,08EUR
|0,85%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach der Abspaltung von TKMS von 11,50 auf 10,00 Euro angepasst und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Börsenstart des Marinebereichs mit einem Börsenwert von zeitweise mehr als 6 Milliarden Euro - und damit über dem des Thyssenkrupp-Konzerns - habe wohl die allermeisten überrascht, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dies sei aber ein Beleg dafür, dass die Eigenständigkeit der Kronjuwelen des Konzerns genau der richtige Schritt zum idealen Zeitpunkt gewesen sei./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,00 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|9,11
|1,76%
