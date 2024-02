Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich schwächer

Der SDAX verlor letztendlich an Wert.

Schlussendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 13 765,66 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 112,218 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,092 Prozent auf 13 837,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 824,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 13 722,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 843,97 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,629 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, lag der SDAX noch bei 13 590,26 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, bei 13 019,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 452,44 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,402 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit adesso SE (+ 4,31 Prozent auf 99,20 EUR), pbb (+ 3,08 Prozent auf 3,88 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,06 Prozent auf 6,14 EUR), AUTO1 (+ 2,04 Prozent auf 3,90 EUR) und CANCOM SE (+ 1,70 Prozent auf 28,70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SFC Energy (-5,20 Prozent auf 17,50 EUR), thyssenkrupp nucera (-4,86 Prozent auf 15,08 EUR), Varta (-4,32 Prozent auf 15,05 EUR), PVA TePla (-4,06 Prozent auf 21,72 EUR) und SGL Carbon SE (-3,74 Prozent auf 6,05 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. 841 664 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 11,750 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX weist die Südzucker-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die pbb-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

