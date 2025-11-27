Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX am Donnerstagnachmittag

Für den SDAX geht es am Donnerstag aufwärts.

Um 15:41 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 1,03 Prozent auf 16 493,46 Punkte an. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 80,657 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,011 Prozent höher bei 16 327,75 Punkten, nach 16 325,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 16 312,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 522,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 4,07 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 310,95 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 948,97 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 13 391,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 18,77 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Klöckner (+ 5,85 Prozent auf 5,97 EUR), SMA Solar (+ 4,98 Prozent auf 32,90 EUR), grenke (+ 4,36 Prozent auf 15,32 EUR), Salzgitter (+ 3,41 Prozent auf 35,14 EUR) und secunet Security Networks (+ 3,28 Prozent auf 182,40 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Amadeus Fire (-3,47 Prozent auf 44,50 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,22 Prozent auf 24,30 EUR), SFC Energy (-1,12 Prozent auf 12,40 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-0,78 Prozent auf 4,82 EUR) und JENOPTIK (-0,72 Prozent auf 19,35 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 364 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,066 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,65 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

