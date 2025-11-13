ProSiebenSat.1 Media Aktie
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
|Experteneinschätzung
|
13.11.2025 13:13:00
ProSiebenSat.1 operativ stabil, Analyst belässt Rating - Aktie aber rot
Die vorab veröffentlichten Zahlen von ProSiebenSat.1 Media SEhätten mehr oder weniger im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sah sie in der Veröffentlichung wenig Überraschendes. Weil das Werbeumfeld schwach bleibe, habe der Medienkonzern die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr nach unten eingeengt.
Im XETRA-Handel gewinnen ProSieben-Aktien am Donnerstag zeitweise um 3,00 Prozent auf 5,09 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquelle: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG,Jan Pitman/Getty Images
