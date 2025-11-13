ProSiebenSat.1 Media Aktie

Experteneinschätzung 13.11.2025 13:13:00

ProSiebenSat.1 operativ stabil, Analyst belässt Rating - Aktie aber rot

ProSiebenSat.1 operativ stabil, Analyst belässt Rating - Aktie aber rot

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach vorgelegten Eckdaten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen.

Die vorab veröffentlichten Zahlen von ProSiebenSat.1 Media SEhätten mehr oder weniger im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sah sie in der Veröffentlichung wenig Überraschendes. Weil das Werbeumfeld schwach bleibe, habe der Medienkonzern die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr nach unten eingeengt.

Im XETRA-Handel gewinnen ProSieben-Aktien am Donnerstag zeitweise um 3,00 Prozent auf 5,09 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

