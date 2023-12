Handel in Frankfurt: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 13 745,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 111,545 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,271 Prozent stärker bei 13 769,33 Punkten, nach 13 732,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 13 823,14 Punkte, das Tagestief hingegen 13 728,53 Zähler.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 20.11.2023, einen Stand von 13 251,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.09.2023, wurde der SDAX mit 13 178,83 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, bei 11 764,77 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,74 Prozent zu. Bei 13 880,68 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 973,73 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit 1&1 (+ 6,50 Prozent auf 17,04 EUR), Ceconomy St (+ 4,32 Prozent auf 2,36 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,11 Prozent auf 28,63 EUR), AUTO1 (+ 4,09 Prozent auf 5,96 EUR) und IONOS (+ 3,60 Prozent auf 17,28 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil ProSiebenSat1 Media SE (-5,96 Prozent auf 5,77 EUR), CompuGroup Medical SE (-3,60 Prozent auf 35,32 EUR), SFC Energy (-2,53 Prozent auf 19,24 EUR), Nagarro SE (-2,04 Prozent auf 88,65 EUR) und Varta (-1,52 Prozent auf 21,33 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 666 563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 10,630 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at