Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert mittags

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent auf 16 006,91 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 78,966 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,975 Prozent auf 16 111,18 Punkte an der Kurstafel, nach 15 955,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 16 124,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 982,35 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,855 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2025, den Wert von 17 100,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, lag der SDAX noch bei 17 015,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, wurde der SDAX auf 13 221,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,26 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 206,72 Punkten. 13 183,63 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit grenke (+ 7,52 Prozent auf 14,02 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,03 Prozent auf 35,34 EUR), Nagarro SE (+ 2,90 Prozent auf 67,40 EUR), ProCredit (+ 2,54 Prozent auf 7,26 EUR) und Formycon (+ 2,36 Prozent auf 23,85 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Hypoport SE (-2,02 Prozent auf 116,40 EUR), Douglas (-2,00 Prozent auf 11,76 EUR), SFC Energy (-1,45 Prozent auf 12,24 EUR), Klöckner (-1,12 Prozent auf 5,29 EUR) und Verve Group (-1,10 Prozent auf 1,62 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 226 550 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 6,095 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

