Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start im Minus

Der TecDAX bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent auf 3 318,72 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 538,964 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,259 Prozent auf 3 331,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 339,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 331,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 318,72 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,482 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 324,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 311,42 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.09.2023, einen Stand von 3 066,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,177 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 1,87 Prozent auf 130,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,19 Prozent auf 44,36 EUR), Nordex (+ 0,79 Prozent auf 15,29 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,32 Prozent auf 49,94 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,31 Prozent auf 26,10 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-3,15 Prozent auf 6,15 EUR), AIXTRON SE (-2,69 Prozent auf 15,75 EUR), Infineon (-2,61 Prozent auf 30,03 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,95 Prozent auf 55,40 EUR) und Sartorius vz (-1,57 Prozent auf 244,10 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 419 054 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 232,810 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at