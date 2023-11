Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker

So bewegte sich der TecDAX am Donnerstag zum Handelsende.

Am Donnerstag erhöhte sich der TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,88 Prozent auf 2 914,99 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 419,747 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,437 Prozent stärker bei 2 873,71 Punkten, nach 2 861,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 2 873,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 944,50 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 2,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, betrug der TecDAX-Kurs 2 994,84 Punkte. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 02.08.2023, einen Wert von 3 236,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 838,80 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,289 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 350,46 Punkte. Bei 2 788,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 10,81 Prozent auf 73,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,56 Prozent auf 32,29 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 4,77 Prozent auf 36,44 EUR), Siltronic (+ 4,72 Prozent auf 83,25 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,66 Prozent auf 17,06 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen MorphoSys (-4,31 Prozent auf 29,94 EUR), SMA Solar (-3,44 Prozent auf 53,40 EUR), Nemetschek SE (-1,67 Prozent auf 69,34 EUR), United Internet (-0,76 Prozent auf 19,62 EUR) und HENSOLDT (-0,64 Prozent auf 27,98 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 13 096 419 Aktien gehandelt. Mit 148,248 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,21 Prozent, die höchste im Index.

