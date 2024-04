Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 8 133,76 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,544 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 078,86 Punkten in den Handel, nach 8 078,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 078,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 136,52 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 3,01 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 930,96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 635,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 852,64 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,34 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 136,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell NatWest Group (+ 4,04 Prozent auf 3,02 GBP), Pershing Square (+ 3,75 Prozent auf 39,82 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,71 Prozent auf 8,45 GBP), Rolls-Royce (+ 1,97 Prozent auf 4,14 GBP) und Ashtead (+ 1,91 Prozent auf 58,70 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen ConvaTec (-5,66 Prozent auf 2,60 GBP), Barclays (-0,86 Prozent auf 2,02 GBP), D S Smith (-0,71 Prozent auf 3,38 GBP), Anglo American (-0,55 Prozent auf 25,46 GBP) und Pearson (-0,40 Prozent auf 9,88 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 5 581 926 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,401 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,14 Prozent, die höchste im Index.

