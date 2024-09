Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge

Anleger in London schicken den FTSE 100 am Freitag erneut ins Plus.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 8 261,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,533 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 240,97 Punkten, nach 8 240,97 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 261,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 239,89 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,979 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 8 235,23 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.06.2024, den Stand von 8 163,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 525,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 3,06 Prozent auf 5,54 GBP), Entain (+ 1,68 Prozent auf 7,26 GBP), Burberry (+ 1,64 Prozent auf 5,94 GBP), Experian (+ 1,46 Prozent auf 38,11 GBP) und Glencore (+ 1,41 Prozent auf 3,78 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil AstraZeneca (-1,39 Prozent auf 118,82 GBP), J Sainsbury (-1,34 Prozent auf 2,92 GBP), Marks Spencer (-0,71 Prozent auf 3,49 GBP), GSK (-0,58 Prozent auf 16,29 GBP) und Tesco (-0,38 Prozent auf 3,68 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 922 454 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 226,212 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,71 erwartet. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

