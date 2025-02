Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Am Dienstag verliert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,10 Prozent auf 8 759,13 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,710 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 767,80 Punkte an der Kurstafel, nach 8 767,80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 758,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 789,58 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der FTSE 100 8 248,49 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 125,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 572,58 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 789,58 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 8 160,60 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Intertek (+ 2,16 Prozent auf 52,10 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,39 Prozent auf 23,40 GBP), Diploma (+ 1,29 Prozent auf 45,54 GBP), United Utilities (+ 1,19 Prozent auf 10,17 GBP) und Smiths (+ 1,18 Prozent auf 20,66 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Entain (-10,05 Prozent auf 6,68 GBP), easyJet (-3,44 Prozent auf 5,05 GBP), Anglo American (-3,32 Prozent auf 24,20 GBP), Glencore (-2,94 Prozent auf 3,49 GBP) und Whitbread (-2,53 Prozent auf 27,40 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 26 014 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,435 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Frasers Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at