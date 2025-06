Handel in New York: Dow Jones letztendlich stabil

Am Mittwoch beendete der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 42 865,77 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16,983 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,300 Prozent leichter bei 42 738,27 Punkten in den Handel, nach 42 866,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 43 115,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 42 738,62 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,186 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 41 249,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41 433,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2024, notierte der Dow Jones bei 38 747,42 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1,12 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45 054,36 Punkte. 36 611,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 2,23 Prozent auf 310,56 USD), IBM (+ 1,91 Prozent auf 281,52 USD), Goldman Sachs (+ 1,51 Prozent auf 624,17 USD), 3M (+ 1,46 Prozent auf 147,18 USD) und Caterpillar (+ 1,27 Prozent auf 363,14 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amazon (-2,03 Prozent auf 213,20 USD), Apple (-1,92 Prozent auf 198,78 USD), Walmart (-1,56 Prozent auf 95,80 USD), Cisco (-1,47 Prozent auf 64,19 USD) und Home Depot (-1,41 Prozent auf 317,20 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 36 929 379 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,078 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Merck-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at