Handel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,48 Prozent leichter bei 39 591,51 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,339 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,303 Prozent schwächer bei 39 661,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 39 781,37 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 39 544,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 39 824,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, stand der Dow Jones noch bei 39 069,11 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 22.12.2023, mit 37 385,97 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 32 030,11 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 4,98 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39 889,05 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 1,88 Prozent auf 176,92 EUR), Apple (+ 0,85 Prozent auf 172,83 USD), Merck (+ 0,37 Prozent auf 124,08 USD), UnitedHealth (+ 0,18 Prozent auf 492,59 USD) und 3M (+ 0,15 Prozent auf 99,32 EUR). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Nike (-5,77 Prozent auf 95,00 USD), Visa (-2,02 Prozent auf 284,50 USD), Goldman Sachs (-1,54 Prozent auf 407,34 USD), Caterpillar (-1,10 Prozent auf 360,55 USD) und Home Depot (-0,96 Prozent auf 391,39 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 295 258 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,82 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

