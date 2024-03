Handel in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 17 951,69 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,326 Prozent schwächer bei 17 959,68 Punkten, nach 18 018,45 Punkten am Vortag.

Bei 17 873,33 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 18 003,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 962,41 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 16 221,73 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, stand der NASDAQ 100 bei 11 830,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,51 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 416,73 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Moderna (+ 8,69 Prozent auf 111,98 USD), JDcom (+ 5,33 Prozent auf 26,07 USD), Charter A (+ 5,10 Prozent auf 298,25 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,89 Prozent auf 9,07 USD) und Zoom Video Communications (+ 3,75 Prozent auf 69,68 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-4,42 Prozent auf 483,59 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,34 Prozent auf 198,39 USD), Marvell Technology (-4,06 Prozent auf 72,36 USD), Lucid (-3,55 Prozent auf 2,99 USD) und Intuitive Surgical (-3,30 Prozent auf 378,90 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 20 550 399 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,758 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,16 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at